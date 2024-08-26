İsrailli provokatör Bakan Ben-Gvir’e sert tepki! AK Parti Sözcüsü Çelik: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir

"NETANYAHU ŞEBEKESİNİN ÜYELERİ CAMİ VE KİLİSELERE DÜŞMAN"

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir. Uluslararası toplum, Mescid-i Aksa'nın statüsüne dair provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almalıdır."