Giriş Tarihi: 26.08.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
14:42
İsrailli bakan iyice haddini aştı: Başbakanlık ofisi apar topar açıklama yayınladı! Tepki çeken Mescid-i Aksa çıkışı...
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyledi. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Mescid-i Aksa'da Yahudilerin yasal olarak ibadet edebileceğini ve orada bir sinagog inşa edeceğini" söylemesinin ardından yapılan açıklamada, "Mescid-i Aksa'daki statükoda bir değişiklik yok" denildi.