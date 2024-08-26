Ayçiçek yağında tehlikeli oyun

Yem üretiminde kullanılması gereken GDO'lu soya fasulyesi yağlarının bazı firmalar tarafından ayçiçek yağlarına karıştırılarak ihraç edildiği duyumları üzerine Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri harekete geçti. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye'nin rafine ayçiçek yağı ihracatında dünya lideri olduğunu belirterek, "Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında önce ithalat sonra ihracat yapan rafine ayçiçek yağı sektöründe; Rusya ve Ukrayna gibi önemli üretici rakipleri geride bırakan ülkemizin bu başarısındaki en önemli faktör sektördeki bilgi birikimi ve kaliteli üretimdir" dedi.

Son zamanlarda Türkiye'nin ihracat lideri olduğu rafine ayçiçek yağı sektöründe bazı firmaların tağşiş yaptığı ile ilgili duyumların artmaya başladığını ifade eden Kadooğlu, "Dahilde İşleme Rejimi kapsamında, sektör temsilcisi bazı firmalar, yem bünyesinde kullanılmak üzere soya fasulyesi ithal ediyor. Soya fasulyesinin işlenmesi neticesinde ortaya çıkan soya yağı ve küspesinin yem sanayisinde kullanılması gerekiyor. Ancak bazı ayçiçek yağı firmalarının bu GDO'lu soya yağını ihraç ürünü ayçiçek yağları içinde karışım yağı olarak kullanarak tağşiş yaptığı ve bu yolla maliyet avantajı sağlayarak sektörde haksız rekabete yol açtıkları ile ilgili duyumlar son zamanlarda artmaya başladı. Söz konusu tağşiş işlemi kısa vadede piyasa dengelerini bozmakla beraber aynı zamanda kalitesi ile uluslararası ticarette lider konuma gelmiş olan ayçiçek yağı ihracatımızdaki başarımızı da uzun vadede tehlikeye sokma riski taşımaktadır. Ülkemizin rafine ayçiçek yağı ihracatındaki liderliğini tehlikeye sokacak bu tür girişimlerin önüne geçilmesi için Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğimiz tarafından Ticaret Bakanlığı Gümrükler Başmüdürlüğüne yazı yazılarak, mevcut denetimlere ek olarak ihraç edilmek üzere limanlara sevk edilen konteynerlerden numune alınması ve bu yolla denetimlerin sıklaştırılması talep edilmiştir. Bu konuda Bakanlığımızın gerekeni yapacağına inancımız sonsuzdur" diye konuştu.

Kadooğlu, kaliteli ürün ihracatıyla rafine ayçiçek yağı sektöründe zirveye çıkan Türkiye'nin bu alandaki prestijinin korunması için gerekli girişim ve çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.