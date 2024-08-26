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Giriş Tarihi: 26.8.2024 18:02 Son Güncelleme: 26.8.2024 18:13

CHP'li başkandan şehitlikte büyük saygısızlık! Sandaleyeyi görünce kriz çıkardı

Büyük Zafer'in 102 yıl dönümü törenlerinin gerçekleştirildiği Kocatepe'de 'sandalye' krizi çıktı. Belediye başkanı Burcu Köksal protokole getirilen sandalyeleri beğenmeyince valilik görevlileri ile gerginlik yaşarken, duruma tepki gösteren Köksal, Yüzbaşı Agaf Efendi Şehitliğindeki törene ise katılmadı.

İHA
CHP’li başkandan şehitlikte büyük saygısızlık! Sandaleyeyi görünce kriz çıkardı

Afyonkarahisar'da Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, protokolde yaşanan bir olay gerginliğe neden oldu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a törende ayrılan oturma düzeni, dikkat çeken bir duruma sahne oldu.

Köksal için protokolde plastik bir sandalye ayrıldığı görüldü. Durumu fark eden Başkan Köksal, bu duruma anında tepki göstererek valilik personeline tepki gösterdi.



"Afyonkarahisar Belediye Başkanına bu mu reva? Makamın ağırlığını taşımak zorundayım. Ayarlayın lütfen, ben buraya oturuyorum, beni ilgilendirmiyor" diyerek tepkisini dile getiren Köksal, protokolde kendisi için uygun olmayan sandalyeye oturmayı reddetti ve hemen yan koltuğa geçerek oturdu. Bu olay, törende kısa süreli bir gerginliğe neden oldu.

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CHP'li başkandan şehitlikte büyük saygısızlık! Sandaleyeyi görünce kriz çıkardı
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