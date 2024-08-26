CHP’li Belediye Başkanından sandalye krizi
Büyük Zafer'in 102 yıl dönümü törenlerinin gerçekleştirildiği Kocatepe'de 'sandalye' krizi çıktı. Belediye başkanı Burcu Köksal protokole getirilen sandalyeleri beğenmeyince valilik görevlileri ile gerginlik yaşarken, duruma tepki gösteren Köksal, Yüzbaşı Agaf Efendi Şehitliğindeki törene ise katılmadı.
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