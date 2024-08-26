Video Türkiye CHP’li Belediye Başkanından sandalye krizi
CHP’li Belediye Başkanından sandalye krizi

CHP’li Belediye Başkanından sandalye krizi

26.08.2024 | 18:13

Büyük Zafer'in 102 yıl dönümü törenlerinin gerçekleştirildiği Kocatepe'de 'sandalye' krizi çıktı. Belediye başkanı Burcu Köksal protokole getirilen sandalyeleri beğenmeyince valilik görevlileri ile gerginlik yaşarken, duruma tepki gösteren Köksal, Yüzbaşı Agaf Efendi Şehitliğindeki törene ise katılmadı.

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