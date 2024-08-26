‘Sayın davalı’ diye gelen mesajlara dikkat!

Özellikle yaşlı vatandaşları akıllı telefonlar üzerinden hedef almaya devam eden dolandırıcılar, bu kez yeni bir yönteme sarıldı. Ağustos ayı başından bu yana birçok kişiye, "Sayın davalı, uzlaşma kapsamındaki ceza dosyanızın son günüdür" şeklinde SMS'ler gönderilerek linke tıklamaları ya da ilgili numarayı aramaları istendi. Panikle bağlantıya tıklayan ya da söz konusu numarayı arayanlar ise hayatının şokunu yaşadı. Tuzağa düşen vatandaşların bazılarının banka bakiyeleri sıfırlanırken, bazıları adına ise kredi çekildi. Konuya ilişkin suç duyurularının ve CİMER'e başvuruların arttığı bildirildi.SABAH'a açıklamalarda bulunan Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Av. Kürşat Ergün, "Bu konuda en güvenilir mercii e-Devlet'tir." dedi. Ergün, "Linke tıklandığında bir casus yazılım telefonumuza yüklenebilir. Bu şekilde telefonun bütün kontrolü dolandırıcıların eline geçebilir. Telefondaki tüm uygulamaları kontrol altına alan dolandırıcılar, mağdurlar adına işlemler yapabilir. Kimi zaman da linke tıklandığında sizi bir sayfaya yönlendirirler. Bu sayfa resmi bir kuruma ya da bankaya ait gibi görünebilir. Arayüzü o kadar benzetirler ki, gerçeğinden ayırmanız imkânsız olur." şeklinde konuştu.6 önemli uyarıda bulunan Ergün, "Bu tarz gelen mesajlardaki linklere kesinlikle tıklanmamalı. Şayet linke tıklamış ve bir siteye yönlendirilmişsek, orada bizden istenilen kişisel bilgiler asla verilmemeli. Linke tıklamamız üzerine telefona bir uygulama yüklenmiş ise silinmeli. Mesajlarda belirtilen telefon numaraları üzerinden iletişime geçilmemeli. Mesaj ile ilgili yapılan aramaları derhal sonlandırmalı. Emniyet güçlerine gerekli bildirimde bulunulmalı" ifadelerini kullandı.