TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonrası 51 yaşında hayatını kaybeden eski vaiz ve hocalardan Timur Taş Uçar'ın oğlu Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı.

Fatih Camiine getirilen cenazenin başında taziyeleri eşi Kamile kardeşi Yusuf Uçar ile oğlu Burak Uçar kabul etti.

Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, eski Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ahaber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, , Spor Genel eski Müdürü Yunus Akgül, Esenler Belediye Başkanı Teyfik Föksu, Türkiye Motosiklet Federeslyon as Başkanı Mahmut Nedim Akülke, Türkiye Motosiklet Federasyonu başkan Vekili Ogün Baysan, Türkiye Motosikletliler Platform Başkanı Zafer Fatih Özsoy, Dönemin milletvekili ve milli sporcu Kenan Sofuoğlu ve spor dünyasının tanınan simaları, yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenazede konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmet Nedim Akülke, "Başkanımızın genç yaşta hayatını kaybetmesi ile kelimelerimiz kifayetsiz kalıyor. Önemli bir spor adamını kaybettik. Gençlerin spora kazandırılması için çok önemli çalışmaları oldu. Allah rahmet eylesin" dedi.

AK Parti eski 27.dönem milletvekili ve Milli Sporcu Kenan Sofuoğlu, "Çok değerli bir abimizdi. Yeni sporcular yetiştirmek için çok çalışırdı. Her aradığımızda mutlaka dönerdi ve elinden geleni yapardı. Kalp krizi önemli bir spor insanını hayattan kopardı. Spor camiası için büyük bir kayıptır" şeklinde konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan ise, "Türkiye Motosikletliler Başkanı Ogün Baysan: Gerçekten büyük bir kayıp. Öncelikle ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Yirmi yılı aşkın süredir birlikte çalıştık, en ufak bir kırgınlığımız olmadı. Bütün camiayla barışıktı, çocukla çocuk, büyükle büyük oldu. Sporun gelişmesi adına ne yapılması gerekiyorsa, yaptı. Onun sayesinde bugün dünya arenasında birçok sporcumuz yarışıyor ve yarışmaya devam edecek. O huzur içinde yattığı sürece, bu çocuklar onu yad edecek. Söylenecek fazla bir şey yok, çok ani ve genç bir ölüm. Kalp durması sonucu vefat etti. Hepimiz şoktayız" ifadelerini kullandı.

Uçar'ın naaşı, Fatih Camiinde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrasında babası vaiz hoca Timur Taş Uçar'ın yattığı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.