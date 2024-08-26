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TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı

26.08.2024 | 19:36

Genç yaşta geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

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