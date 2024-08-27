49 ilde uyuşturucu operasyonu: 2.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından; 832 ekip, 2 bin 81 personel, 10 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla uyuşturucu tacirleri ile onların sokak satıcılarına yönelik olarak Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Konya, Diyarbakır, İstanbul, Denizli, Şanlıurfa, Antalya, Samsun, Mersin, Erzincan ve Bursa olmak üzere 49 ilde operasyon düzenlendi.

2.5 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda; 2 ton 428 kilo uyuşturucu madde, 888 bin 923 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 336 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum" şeklinde açıklamada bulundu.