49 ilde uyuşturucu operasyonu: 2.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; geleceğimizi teminatı olan gençlerinizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleri ve onların sokak satıcılarına yönelik olarak narkotik ekiplerince 49 ilde düzenlenen operasyonlarda, 2 ton 428 kilo uyuşturucu madde, 888 bin 923 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 336 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.