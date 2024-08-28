Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Dışişleri Bakanlığından Katil İsrail'in 'Batı Şeria'daki yasa dışı operasyonuna sert tepki
Giriş Tarihi: 28.8.2024 18:20 Son Güncelleme: 28.8.2024 18:40

Son dakika | Dışişleri Bakanlığından Katil İsrail'in 'Batı Şeria'daki yasa dışı operasyonuna sert tepki

Son dakika! Dışişleri Bakanlığından Katil İsrail'in Batı Şeria'da attığı skandal adımlara ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, "İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu, İsrail Dışişleri Bakanının Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya taşıyacakları açıklamasını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Son dakika | Dışişleri Bakanlığından Katil İsrail’in ’Batı Şeria’daki yasa dışı operasyonuna sert tepki

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu, İsrail Dışişleri Bakanının Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya taşıyacakları açıklamasını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in (Filistin halkına karşı) uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır" dedi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanının Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Netanyahu Hükümetinin Filistin halkına yönelik soykırımcı politikaları, uluslararası güvenliğe yönelik başlıca tehdittir.

"BİR AN ÖNCE VAZGEÇİLMELİ"

İsrail'in, uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır.

İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen bir avuç ülkenin, hukuka ve insanlık vicdanına aykırı bu tutumlarından bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir.

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Son dakika | Dışişleri Bakanlığından Katil İsrail'in 'Batı Şeria'daki yasa dışı operasyonuna sert tepki
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