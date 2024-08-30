umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri Programı düzenlenecek. Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tebrikat töreniyle devam edecek. Daha sonra Birinci Meclis'ten TBMM'ye askerlerin yer aldığı kortejle yürüyüş yapılacak.30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin en büyüğü Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Zaferin coşkusu yurdun dört bir yanında yaşatılacak.Program, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın saat 19.00'daki gösterisiyle başlayacak. Programda, ağırlıklı olarak askeri unsurlar, şehit ve gazi yakınları bulunacak. İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davetlilere hitap edecek. Ardından şarkılar seslendirilecek. Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bandoları, MSB Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği, CSO, Devlet Çok Sesli Korosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Jandarma Komutanlığı Merasim Birliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, 16 Türk Devleti Merasim Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Grubu'ndan ekipler konser verecek.: 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında, Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetleri'nin yüzer unsurları tarafından 22 limanda halka açık liman ziyaretleri, Ankara'da Türk Yıldızları, İstanbul'da SOLOTÜRK ekiplerinin gösteri uçuşu ile Eskişehir'de muharip uçak geçişi, Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlıklarınca Afyonkarahisar ve Ankara'da konserler icra edilecek. Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün geçişi sırasında seyir keyfi yaşanacak. Bando komutanlıkları tarafından 26 Ağustos'ta başlayan ve birçok ilde gerçekleştirilen bando konserleri 9 Eylül'e kadar devam edecek. Askeri müzeler ise 30 Ağustos'ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.MilliSavunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında, 24 gemi ile 22 limanın ziyaret edileceğini duyurdu. Gemiler saat 09.00-17.00 arasında vatandaşların ziyaretine açılacak.