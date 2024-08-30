Büyük zafer’i kanlarıyla yazdılar

Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlattığı ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından oldu. Ecdadın kutlu kanlarıyla yazılan büyük zafer öncesinde, taarruz planlarını gizlemek için verilen "çay partisi" ilanları ve "futbol turnuvası" gibi birçok stratejik adım, savaşın kazanılmasına kritik önem taşıdı.Büyük zaferden günler önce, gazetelerde 'Çay ziyafeti' başlıklı bir ilan yayımlandı. Gazetelerin 20 Ağustos 1922 tarihli nüshasında yayımlanan ilanda, Mustafa Kemal'in, köşkte bir çay ziyafeti vereceği söyleniyordu. Oysa bu sadece gerçek niyeti kamufle etmeye yarayan bir plandan ibaretti. Herkes, Gazi Mustafa Kemal'i çay ziyafeti için Ankara'da zannederken, o Büyük Taarruz'u yönetmek için Ankara'dan gizlilik içinde ayrılmıştı.Başkomutan Mustafa Kemal, 26 Ağustos sabahı Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak), Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü) ile muharebeyi yönetmek üzere Afyonkarahisar sınırlarında kalan Kocatepe'de yerini aldı. Topçu ateşleriyle şafak vakti başlayan harekâtın devamında Türk askeri, sabahın ilk ışıklarıyla hücuma geçip Tınaztepe'yi ele geçirdi ve Belentepe ile Kalecik Sivrisi'nden düşmanı uzaklaştırdı.Taarruzun ilk gününde 1. Ordu birlikleri, Büyük Kaleciktepe ile Çiğiltepe arasındaki 15 kilometrelik alanda, düşmanın birinci hat mevzilerini ele geçirdi. 5'inci Süvari Kolordusu, düşman gerilerindeki ulaştırma kollarına başarılı taarruzlarda bulundu, 2'nci Ordu ise cephede tespit görevini aksatmadan sürdürdü. Türk ordusu, 27 Ağustos sabahı bütün cephelerde yeniden taarruza geçti ve aynı gün Afyonkarahisar, 8'inci Tümen tarafından düşman işgalinden kurtarıldı.Büyük Taarruz öncesi düşman istihbaratlarını yanıltmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile oynanan futbol maçı da sürecin kırılma noktalarından. 28 Temmuz 1922'de Konya Akşehir'de komutanları bir araya getirmek ve Büyük Taarruz kararını almak için düzenlenen toplantıda, savaşın taktik ve stratejileri ele alındı. Akşehir'de ordu arasında düzenlenen futbol maçı basına bildirildi ve komutanlar da bu organizasyon için bir araya geldi. Tribünün birinci sırası paşalar için ayrılırken ikinci sırada kurmaylar, kolordu komutanları, ordu ve üst subaylar oturuyordu.