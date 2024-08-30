İhmal ve tedbirsizlik faciaya yol açtı

İstanbul Küçükçekmece'de Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüsün, başka bir metrobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 53 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler uzun süre aksadı. Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.Kaza dün sabah saat 08.30 sıralarında Sefaköy mevkiinde Küçükçekmece Adliyesi önünde yaşandı. Metrobüs hattında bir süredir devam eden "beyaz yol" çalışmalarının olduğu bölgede, geçici olarak inşa edilen yan yola girmesi gereken metrobüs şoförü, metrobüs yolunda seyrine devam etmeye kalkıştı. Tam yol ayrımında iki yol denetim amirinin içerisinde olduğu ticari araç da duruyordu. Beylikdüzü istikametine doğru giden bu metrobüs, yan yolu kaçırınca önünde park halindeki panelvana çarpmamak için ani manevra yaptı fakat karşı şeritte seyreden metrobüse orta kısımdan hızla çarptı. İki metrobüs de ağır hasar alırken tam bir can pazarı yaşandı. Kazada, bir otelde güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Ferhat Uçar (22) öldü, 2'si ağır 53 kişi yaralandı.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 2 metrobüsün şoförü ile panelvandaki 2 denetim amiri gözaltına alındı. Aracına çarpılan metrobüs şoförü ile bir denetim amiri serbest bırakıldı. Metrobüs şoförü M.Ç ile denetim amiri Ş.Y'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Güvenlik kamerası görüntülerini değerlendiren İstanbul Valisi Davut Gül "Beyaz araçtan dolayı birbirlerine çarpıyorlar. Beyaz araç neden orada, metrobüs hızını neden düşürmedi ve benzeri konular ileriki safhalarda belli olacak" dedi.İETT'den yapılan açıklamada, "İlk incelemelere göre kaza sebebi; metrobüs hattının yolunu tamamen yenilemek için yürütülmekte olan 'Beyaz Yol' çalışmaları sırasında, yol ayrım yerini şoförlere gösteren İETT denetim aracını ve diğer uyarıcı işaret ve dubaları ilgili metrobüs şoförünün geç fark etmesi ve ani ters manevra yapması olarak değerlendirilmektedir" denildi.Metrobüsün sıyırdığı panelvandaki iki denetim amiri ise ölümden döndü. Çarpmadan saniyeler önce araçtan çıkan iki kişi son anda kendilerini kenara atabildi. Aracı sıyıran metrobüs ise karşı şeritten gelen diğer metrobüse çarparak durabildi. Şahısların son anda aracın altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.Kazada hayatını kaybeden Ferhat Uçar, Esenyurt Uhud Camisi'nde dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının adından Esenyurt Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.Küçükçekmece'deki kazadan 1.5 saat sonra Zeytinburnu durağına yakın bir noktada metrobüs yangını meydana geldi. Metrobüsün motor kısmında çıkan duman aynı güzergâhta seyreden başka metrobüs sürücüleri tarafından fark edildi.Eyüpsultan'da dün saat 11.00 sıralarında Alibeyköy İETT Garajı'na giriş yapan bir otobüsün tekerleği patladı.Fevzi Çakmak Caddesi'nde İETT aracı arıza yaptı. 2023 YILI29 Mayıs: Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsüyle bir otomobilin çarpışması sonrasında otomobil sürücüsü hayatını kaybederken otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı.6 Haziran: Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan temizlik işçisine İETT otobüsü çarptı. Abdurrahman Aydın kaza sonrasında hayatını kaybetti.7 Haziran: Beykoz'da arıza yapan İETT otobüsünü tamir eden E.B. adlı İETT bakım personeli, otobüsün körüğünün sönmesi sonucu otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.9 Eylül: Avcılar'da 4 metrobüs zincirleme kaza yaptı. 99 yolcu yaralandı.12 Eylül: Ümraniye'de kontrolden çıkan İETT otobüsü duvara çarptı. 2 kişi yaralandı.6 Ekim: Gaziosmanpaşa Meydanı İETT peronlarında otobüsün radyatörüne su dolduran şoföre, perona yanaşırken bilinmeyen bir nedenle kayan başka bir belediye otobüsü çarptı. İki aracın arasında sıkışan şoför, hayatını kaybetti.5 Aralık: Eyüpsultan ilçesinin Alibeyköy semtinde sabah saatlerinde tramvay ile otobüs çarpıştı. Kazada 33 kişi yaralandı. Oğuzhan UYSAL /YolUzmanı Mert İntepe, kaza hakkında SABAH'a özel açıklamalarda bulundu: Yol çalışması bölgesinde şerit ve doğrultu değiştiren bir metrobüs, karşıdan gelen bir başka metrobüsün ortasına çarpıyor. Karşıdan gelen metrobüsün hızını düşürmediğini gördüğümüz gibi doğrultu değiştiren metrobüsün hızı olması gerekenden yüksek. Yol çalışmasının da işaretçiler ve bayrakçılarla yeteri kadar düzenlenmemesi buradaki önlem eksikliğini gösteriyor. Aslında kaza 'Geliyorum' demiş. Önlemler eksik ve sürücüler konu hakkında eğitimsiz.Kaza hakkında hazırlanan ön bilirkişi raporunda yoldaki çalışmaya vurgu yapıldı. Raporda, yolda çalışma olduğu için dönüş olduğuna dair uyarı bulunduğu, şoförün bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği değerlendirildi. Metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin ve denetim amiri Şafak Yıldız ile birlikte 4 kişi ifade verdi. SABAH