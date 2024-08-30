TSYD havuzunda çağ dışı başörtüsü yasağı! Oğuz Tongsir 15 Temmuz’da da skandala imza attı

İZMİRLİOĞLU A HABER'E KONUŞTU

Konuyla ilgili A Haber'e özel açıklamalarda da bulunan Mehmet İzmirlioğlu şunları söyledi: Tesise hayatımda ilk defa eşimle gittim sonra havuz görevlisi geldi eşiniz açık havuza giremez dedi kapalı havuza alalım sizi açık havuza kapalı şekilde alamayız dedi. Sonra başkanın yani Oğuz Tongsir'in yanına gittim gayet lakayıt şekilde 'Burası özerk kurum burada benim kurallarım geçerli' dedi.

AİLESİ DE 28 ŞUBAT MAĞDURU

Daha önce de 28 Şubat sürecinde ailesi mağdur edilmiş biriyim ben. Ben orada resmen aynı süreci yaşadım. Ablamın zorla başını açtırmaya çalıştılar, o dönem öğretmen babamın da görev yeri değiştirildi ablamın başörtüsü nedeniyle. Aynı duyguları yaşadım. Ben de bu olayın üstüne gitmek için olayın sıcaklığıyla Twitter'a yazdım ve olay bu noktalara geldi. Bu olayın arkasında duruyorum ve bu olayın üstüne gitmek için ne gelirse elimden yapacağım. Üyesi olduğum TSYD'nin başında bu kişinin olmasını kabullenemiyorum. Bu insanın da istifa etmesini istiyorum. Pazartesi itibarıyla savcılığa başvuracağım.