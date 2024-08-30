TSYD havuzunda çağ dışı başörtüsü yasağı! Oğuz Tongsir 15 Temmuz’da da skandala imza attı

Türk halkının milli ve manevi değerlerini hedef almayı alışkanlık haline getiren 28 Şubat zihniyeti bu kez kendini Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde gösterdi. Dernek üyesi kameraman Mehmet İzmirlioğlu, Perşembe günü saat 12.30 sıralarında derneğin Beşiktaş'ın Levent semtinde bulunan tesisine gitti. Eşiyle birlikte havuza girmek isteyen İzmirlioğlu'na dernek görevlileri müdahale ederek karısının başörtülü olması nedeniyle açık havuzu kullanamayacağını söyledi. İzmirlioğlu'nun eşinin havuza alınmaması ile ilgili emrin Dernek Başkanı Oğuz Tongsir'den geldiği ve başörtülü kadının kapalı havuzu kullanabileceğini ya da havuz görevlilerinin odasında bekleyebileceği kaydedildi.
"BURASI BİZİM KURALLARIMIZLA YÖNETİLİYOR"
Bu durumun kabul edilemez olduğunu söyleyen İzmirlioğlu, görevlilerin teklifini kabul etmeyip Dernek Başkanı Oğuz Tongsir'le konuşmak için Levent'te bulunan derneğin genel merkezine gitti. Dernek Başkanı ile konuşan İzmirlioğlu, skandal olayın yakışıksız olduğunu söyledi.
Eşinin giyimi nedeniyle dışlanmasını kabul edemeyen İzmirlioğlu'na Dernek Başkanı Tongsir ise havuzun dernek tarafından işletildiğini, derneğin de kendilerinin belirledikleri kurallarla yönetildiğini aktardı. Skandallar silsilesi karşısında şaşkına dönen İzmirlioğlu, dernek üyesi olarak yaşananları kabul etmediğini kaydetti.
'EŞİMİ KAPIDAN ÇEVİRMİŞLERDİ'
Başından geçenleri sosyal medya hesabından paylaşan İzmirlioğlu'na ise yoğun destek geldi. Paylaşımın ardından skandal olayın daha önce de Gazeteci İrfan Yirmibeş'in de başına geldiği ortaya çıktı. Mehmet İzmirlioğlu'nun paylaşımını alıntılayan Gazeteci Yirmibeş, "Benim eşim de tesis kapısından çevrildi, tesise alamayız denildi. Ben buna tepki gösterince başkan kararı olduğu söylendi. Kendisiyle görüştüm sonra kapalı havuzu başörtülüler için açalım dedi. Eşimden de TSYD yetkilisi özür dilemişti, içeri davet etti, eşim kabul etmemişti. Ben bu sorunun çözüldüğünü düşünmüştüm, ancak yasakçı zihniyet halen devam ediyormuş" ifadelerini kullandı.
İZMİRLİOĞLU A HABER'E KONUŞTU
Konuyla ilgili A Haber'e özel açıklamalarda da bulunan Mehmet İzmirlioğlu şunları söyledi: Tesise hayatımda ilk defa eşimle gittim sonra havuz görevlisi geldi eşiniz açık havuza giremez dedi kapalı havuza alalım sizi açık havuza kapalı şekilde alamayız dedi. Sonra başkanın yani Oğuz Tongsir'in yanına gittim gayet lakayıt şekilde 'Burası özerk kurum burada benim kurallarım geçerli' dedi.
AİLESİ DE 28 ŞUBAT MAĞDURU
Daha önce de 28 Şubat sürecinde ailesi mağdur edilmiş biriyim ben. Ben orada resmen aynı süreci yaşadım. Ablamın zorla başını açtırmaya çalıştılar, o dönem öğretmen babamın da görev yeri değiştirildi ablamın başörtüsü nedeniyle. Aynı duyguları yaşadım. Ben de bu olayın üstüne gitmek için olayın sıcaklığıyla Twitter'a yazdım ve olay bu noktalara geldi. Bu olayın arkasında duruyorum ve bu olayın üstüne gitmek için ne gelirse elimden yapacağım. Üyesi olduğum TSYD'nin başında bu kişinin olmasını kabullenemiyorum. Bu insanın da istifa etmesini istiyorum. Pazartesi itibarıyla savcılığa başvuracağım.
O HAVUZ BAKANLIK DESTEĞİYLE AÇILMIŞTI
Bu arada Oğuz Tongsir'in başında olduğu TSYD havuzunun 2019'da bir yıl kapalı kaldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle tekrar açıldğı da öğrenildi.
TONGSİR'İN İLK VUKUATI DEĞİL!
Öte yandan TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki askeri darbe girişimine ilişkin de daha önce tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.
"Yahu bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar, tank mank vız gelir" şeklinde çirkin ifadeler kullanmıştı. Tongsir'in bu paylaşımı büyük tepkiye neden olmuştu.