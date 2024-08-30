TSYD havuzunda çağ dışı başörtüsü yasağı! İzmirlioğlu A Haber'e konuştu
Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu eşini Beşiktaş’taki derneğin yüzme havuzuna götürdü. İzmirlioğlu'nun eşi başörtülü olduğu için tesise alınmadı. Bu skandalın ardından tepkiler de ardı ardına geldi. İzmirlioğlu, yaşadığı mağduriyetle ilgili savcılığa başvuracağını dile getirdi. Öte yandan söz konusu havuzun 2019'da kapalı olduğu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle tekrar açıldığı öğrenildi. Bu skandal ise TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in ilk vukuatı değil. Tongsir, daha önce 15 Temmuz hain darbesi ile ilgili de tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:11
TSYD havuzunda çağ dışı başörtüsü yasağı! İzmirlioğlu A Haber'e konuştu 30.08.2024 | 22:55
19:47
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Programında önemli açıklamalar 30.08.2024 | 22:56
25:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Diploma Töreni'nde konuştu 30.08.2024 | 17:37
03:35
04:50
Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nın belgesi ilk görüntülendi 30.08.2024 | 09:11
01:08
02:41
Vali Davut Gül, "1 kişi öldü, 47 vatandaşımız yaralandı" | Video 29.08.2024 | 13:05
00:28
00:28
01:32
SON DAKİKA | Metrobüslerin çarpıştığı an kamerada! 29.08.2024 | 09:30
04:08
00:44
01:28
Bingöl’de olası 7 büyüklüğündeki deprem için bölgesel tatbikat başladı 29.08.2024 | 08:37
00:44
00:07
Metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırı! Yaşananlar kameraya yansıdı 29.08.2024 | 00:10
01:22
Madagaskarlı mağdurlar için bir ‘Umut Var’ 28.08.2024 | 21:51
02:51
SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında nefes kesen gösteri | Video 28.08.2024 | 14:20
05:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan küçük Ada'ya ışık oldu | Video 28.08.2024 | 10:47
01:20