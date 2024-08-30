Video Haber TSYD havuzunda çağ dışı başörtüsü yasağı! İzmirlioğlu A Haber'e konuştu
TSYD havuzunda çağ dışı başörtüsü yasağı! İzmirlioğlu A Haber'e konuştu

TSYD havuzunda çağ dışı başörtüsü yasağı! İzmirlioğlu A Haber'e konuştu

30.08.2024 | 22:55

Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu eşini Beşiktaş’taki derneğin yüzme havuzuna götürdü. İzmirlioğlu'nun eşi başörtülü olduğu için tesise alınmadı. Bu skandalın ardından tepkiler de ardı ardına geldi. İzmirlioğlu, yaşadığı mağduriyetle ilgili savcılığa başvuracağını dile getirdi. Öte yandan söz konusu havuzun 2019'da kapalı olduğu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle tekrar açıldığı öğrenildi. Bu skandal ise TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in ilk vukuatı değil. Tongsir, daha önce 15 Temmuz hain darbesi ile ilgili de tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TSYD havuzunda çağ dışı başörtüsü yasağı! İzmirlioğlu A Haber’e konuştu 03:11
TSYD havuzunda çağ dışı başörtüsü yasağı! İzmirlioğlu A Haber'e konuştu 30.08.2024 | 22:55
Başkan Erdoğan’dan 30 Ağustos Programında önemli açıklamalar 19:47
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Programında önemli açıklamalar 30.08.2024 | 22:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Diploma Töreni’nde konuştu 25:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Diploma Töreni'nde konuştu 30.08.2024 | 17:37
CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nde skandal görüntüler: ’Aşk, para, dini değerlere küfür, şiddet’ ne ararsan var 03:35
CHP’li Büyükşehir Belediyesi'nde skandal görüntüler: 'Aşk, para, dini değerlere küfür, şiddet' ne ararsan var 30.08.2024 | 11:44
Atatürk’ün İstiklal Madalyası’nın belgesi ilk görüntülendi 04:50
Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nın belgesi ilk görüntülendi 30.08.2024 | 09:11
DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden Gürz-10 operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı | Video 01:08
DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “Gürz-10” operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı | Video 30.08.2024 | 08:56
Vali Davut Gül, 1 kişi öldü, 47 vatandaşımız yaralandı | Video 02:41
Vali Davut Gül, "1 kişi öldü, 47 vatandaşımız yaralandı" | Video 29.08.2024 | 13:05
Küçükçekmece’de metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var... İşte metrobüslerin çarpışma anı | Video 00:28
Küçükçekmece’de metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var... İşte metrobüslerin çarpışma anı | Video 29.08.2024 | 09:47
SON DAKİKA: İstanbul’da metrobüslerin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 00:28
SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüslerin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 29.08.2024 | 09:32
SON DAKİKA | Metrobüslerin çarpıştığı an kamerada! 01:32
SON DAKİKA | Metrobüslerin çarpıştığı an kamerada! 29.08.2024 | 09:30
SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece’de metrobüs kazası! Yaralılar var... | Video 04:08
SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Yaralılar var... | Video 29.08.2024 | 09:07
Artvin’de uyuşturucuya yönelik Narkoçelik-36 operasyonu: 502 kilogram esrar ele geçirildi | Video 00:44
Artvin’de uyuşturucuya yönelik “Narkoçelik-36” operasyonu: 502 kilogram esrar ele geçirildi | Video 29.08.2024 | 08:42
Bingöl’de olası 7 büyüklüğündeki deprem için bölgesel tatbikat başladı 01:28
Bingöl’de olası 7 büyüklüğündeki deprem için bölgesel tatbikat başladı 29.08.2024 | 08:37
Artvin’de ’Narkoçelik-36’ operasyonu: 502 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi 00:44
Artvin'de 'Narkoçelik-36' operasyonu: 502 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi 29.08.2024 | 08:37
Metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırı! Yaşananlar kameraya yansıdı 00:07
Metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırı! Yaşananlar kameraya yansıdı 29.08.2024 | 00:10
Madagaskarlı mağdurlar için bir ‘Umut Var’ 01:22
Madagaskarlı mağdurlar için bir ‘Umut Var’ 28.08.2024 | 21:51
SOLOTÜRK’ten İstanbul semalarında nefes kesen gösteri | Video 02:51
SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında nefes kesen gösteri | Video 28.08.2024 | 14:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan küçük Ada’ya ışık oldu | Video 05:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan küçük Ada'ya ışık oldu | Video 28.08.2024 | 10:47
Emine Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Ruhuyla bizde derin izler bıraktı | Video 01:20
Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: "Ruhuyla bizde derin izler bıraktı" | Video 28.08.2024 | 10:40
11 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen Kıskaç-25 operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı | Video 00:32
11 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-25” operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı | Video 28.08.2024 | 08:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA