TSYD havuzunda çağ dışı başörtüsü yasağı! İzmirlioğlu A Haber'e konuştu

Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu eşini Beşiktaş’taki derneğin yüzme havuzuna götürdü. İzmirlioğlu'nun eşi başörtülü olduğu için tesise alınmadı. Bu skandalın ardından tepkiler de ardı ardına geldi. İzmirlioğlu, yaşadığı mağduriyetle ilgili savcılığa başvuracağını dile getirdi. Öte yandan söz konusu havuzun 2019'da kapalı olduğu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle tekrar açıldığı öğrenildi. Bu skandal ise TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in ilk vukuatı değil. Tongsir, daha önce 15 Temmuz hain darbesi ile ilgili de tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.