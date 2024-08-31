Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.

Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabından ve programın detaylarından hazırlanan videoya yer vererek, "Toprağın bağımsızlıkla buluştuğu 30 Ağustos, tarihimize kazınan zaferin adıdır. Milletçe, bir ve beraber oldukça ilelebet yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.



