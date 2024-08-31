Video Haber Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

31.08.2024 | 13:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.

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