CHP’li başkandan kuzene kaçak villa kıyağı

UNESCO Dünya Mirası listesindeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Elif Köse akıl almaz bir rant ve çevre skandalına imza attı. Başkan Köse, aynı zamanda kuzeni olan CHP Belediye Meclis Üyesi Feyza Gökçınar'ın ilçenin Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2. derece kentsel sit alanında bulunan arazisindeki koruma altındaki ağaçları katledip 3 katlı bina yapmasına izin verdi. Sit alanı üzerine yapılan kaçak yapıya iskân izni veren Köse, 2023'te de yapı kullanma izni vererek binanın oturulabilir hale gelmesini sağladı.Göreve gelir gelmez kardeşini yüksek maaşla işe alan, lösemi hastası çocuğu olan kadın çalışanın işine son veren CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin marifetleri bitmiyor. İşte kaçak villa skandalının detayları:Elif Köse'nin kuzeni olan Feyza Gökçınar, Safranbolu'nun Bağlarbaşı Mahallesi Kurtuluş Caddesi 1636 ada 24 parselde bulunan arsasına kaçak bina yapmak için harekete geçti.Gökçınar ilk olarak 2. derece kentsel sit alanında kesilmesi yasak olan 17 ve 46 cm çapındaki 9 adet meşe ağacını 5 Ocak 2021 tarihinde kesti. Kestikten bir ay sonra Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü Kurulu'na başvurarak bina yapım izni istedi. Kurul raportör mimarı ve iddiaya göre Gökçınar'ın eltisi olan mimar 10 Şubat 2021'de araziye gelip kesilen ağaçların köklerinin görünmesine rağmen, "Bu alanda ağaç" yok diye rapor hazırladı. Daha sonra rapor ve sahte evraklar kurula sunarak kurul üyelerinin yanlış karar almasına neden oldu. Böylece UNESCO Dünya Miras Şehri Safranbolu'da kentsel sit alanında yapılaşma koşullarını ihlal ettiler.Skandal bununla da bitmedi. Hukuksuz tüm işler, birbirlerini tanıyan ve akrabalık bağları olan CHP'li meclis üyeleri tarafından yapıldı. CHP Meclis Üyesi Harita Mühendisi Kemal Akgül arazi üzerine haritalama yaparken ağaçları projeye işlemedi. CHP Meclis Üyesi olan mimar Fatih Dökmeci de projeyi çizdi, Dökmeci'nin eşi ve aynı zamanda Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olan Başak Dökmeci ise projeyi onaylayarak kurula sundu. Safranbolu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, binanın yapımı ve peyzajı devam ederken Karabük Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü'ne iskânın onaylanması için müracaat etti.Kurul kararında bodrum katın tamamının toprağa gömülü olması gerektiği belirtilirken, binanın bodrum katının 2 cephesi açıkta ve pencere yapılmış haldeyken kurul üyeleri projeyi görmeden onay verdi. Kentsel sit alanında sadece giriş ve bir kata izin verilirken, Gökçınar'ın evinin 3 katlı yapıldığı öğrenildi. Sit alanında bulunan koruma altındaki ağaçların nasıl katledildiği ise uydu görüntülerine yansıdı.Yapılan şikâyetler üzerine harekete geçen Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yaptığı denetimde hukuksuzlukları tek tek belirledi. Kurulun hazırladığı tutanakta, "Kentsel sit alanı içinde korunması zorunlu ağaçların kesilerek yasaya aykırı davranıldığı, sonuç olarak bahse konu parsel üzerindeki yeni yapının yapı kullanım izninin bodrum katın gömülü olmaması ve kentsel sit alanında kesilen ağaçların kurulumuza bildirilmemiş olması, müdürlüğümüze sahte ve yanıltıcı evrak sunulması nedeniyle iptal edilmesini ve detaylı denetim yapılarak hukuki işlem başlatılmasına..." ifadeleri yer aldı.