KIBRIS'TA ASLINDA NELER YAŞANDI?

Netflix, her ne kadar kara propaganda ile asıl mağdurun Rumlar olduğunu anlatmaya çalışsa da gerçek öyle değil. Bizzat harekata katılan ve adada uzun yıllar askerlik yapan Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil, o gün yaşananları şöyle anlatıyor:

2.Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan galip devletler masasına oturdu ve gözünü hemen Kıbrıs'a dikti. Kıbrıs'ı alabilmek için de Kıbrıs Mücadelesi Milli Örgütü anlamına gelen EOKA terör örgütünü kurdu. Türk soydaşlarımız da haklarını korumak için Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kurdu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın efsane komutanı Rumların zulmünü böyle anlattı: Türkler samanlıklarda, ahırlarda yaşadı

"RUMLAR, NÜFUSLARI KALABALIK OLDUĞU İÇİN KURULAN CUMHURİYETİ ELE GEÇİRMİŞTİ"

Evcil, EOKA'nın kuruluş sürecinin ardından yaşananları ise şöyle özetliyor:

Rumlar, 1955'te EOKA ile adada terörü başlattı. İngiltere, bu saldırıları önleyemedi, bu terörü durduramadı. İngiltere, Yunanistan ve Türkiye ile anlaşarak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurdu. Bu iyi oldu diyebilirdik ama, Rumlar ağırlıkta olduğu için, nüfus olarak kalabalık oldukları için Cumhuriyeti ele geçirdiler. Hatta bizim paralarımız ile, ödediğimiz vergiler ile silah aldılar, aldıkları silahlar ile Türkleri katlettiler.