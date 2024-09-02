Kıbrıs Barış Harekatı'nın efsane komutanı Rumların zulmünü böyle anlattı: Türkler samanlıklarda, ahırlarda yaşadı
Kıbrıs’ta ‘Kod Adı Zafer’ olarak bilinen ve Barış Harekatı’nda destan yazan Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil, Yunanistan destekli Rumların adada uyguladığı işkenceleri ve saldırıları anlattı. 1955’te kurulan EOKA terör örgütünün, Türkleri öldürdüğünü, yerlerinden ettiğini belirten Evcil, “Adanın yüzde 32’sine sahip olan soydaşlarımız, adanın yüzde 2’sine sıkıştırıldı. Soydaşlarımız, samanlıklarda, ahırlarda yaşamak zorunda kaldılar. Ben o tarihte oradaydım. Kaldıkları yerleri gezdim. 3’er, 4’er çocuklu 3 aile 2+1, 3+1 evlerde birlikte kalırdı. Sırayla yemek yer, sırayla uyuyabilirlerdi.” dedi.
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