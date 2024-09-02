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Giriş Tarihi: 2.9.2024 10:44 Son Güncelleme: 2.9.2024 11:09

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'den "Famagusta" dizisine tepki: Dizi yapmak istiyorsa Gazze'ye gitsin

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, dijital platformda yayınlanacak "Famagusta" dizisine tepki göstererek, "Bu film platformu dizi yapmak istiyorsa bu gerçekleri görsün. Dizi yapmak istiyorsa Gazze'ye gitsin. Katledilen insanları, çocukları, basın mensuplarını, yıkılan binaları, okulları, hastaneleri görsün." dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre’den Famagusta dizisine tepki: Dizi yapmak istiyorsa Gazze’ye gitsin

KKTC devlet televizyonu Bayrak Radyo Televizyon Kurumuna (BRT) konuşan Töre, bir dijital platformda yayınlanacak "Famagusta" dizisine tepki gösterdi.

Töre, Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde Kıbrıs'ın Girit Adası gibi bir yere veya 12 adalardan birine dönüşmediğini belirterek, harekatın Ada'ya barışı getirdiğinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türklerinin direnişini hatırlatan Töre, Türk ordusunun garantör ülke olarak adaya gelişinin, Rumların kendi içlerindeki katliamlarının devamını da önlediğini kaydetti.

Töre, Kıbrıs Türklerinin 1955'ten 1974'e kadar Rum terör örgütü EOKA saldırısına maruz kaldığının "tarihi gerçek" olduğunu vurgulayarak "Bu film platformu dizi yapmak istiyorsa bu gerçekleri görsün. Dizi yapmak istiyorsa Gazze'ye gitsin. Katledilen insanları, çocukları, basın mensuplarını, yıkılan binaları, okulları, hastaneleri görsün." ifadelerini kullandı.

Töre, KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı ve hükümeti olarak en yüksek düzeyde konuya tepki gösterdiklerine işaret ederek, Mecliste siyasi partilerle görüşüp ortak açıklama yapmak adına girişimde bulunacaklarını aktardı.

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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'den "Famagusta" dizisine tepki: Dizi yapmak istiyorsa Gazze'ye gitsin
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