Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

DİYARBAKIR ANNELERİ

Evlatları için mücadele edenlerin çok kıymetli bir iş yaptıklarını söylemek isterim. Gerek insan hakları örgütlerinden gerekse başka yerlerden şu ana kadar destek verilmemiş olması bu çerçevede dikkatle değerlendirilmesi gereken bir husus olarak dikkate alınmalıdır. Buradaki çifte standart herkesin dikkatini çekmektedir.

Diyarbakır Anneleri'nin eylemine destek vermiyorsunuz insan hakları söyleminiz havada kalmaktadır. Buna herkesin destek vermesi gerekiyor.