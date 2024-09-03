Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:
İL KONGRELERİ ARALIK-MART ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"
Ekim-Ocak arasında belde ve ilçe kongreleri yapılacak. İl kongreleri Aralık-Mart arasında gerçekleştirilecek.
Ekonomi ile ilgili gündemi yakından takip ediyoruz. OVP 5 Eylül'de açıklanacak. Spekülasyon amaçlı dış ve iç kaynaklı haberler var. Elde edilen pozitif sonuçlardan rahatsız olanların bunu propaganda etme içinde olduklarını biliyoruz. Esas olan işimize bakıp vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmektir.
Yeni dönemdeki siyasi çalışmalar, meclis faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alınacak.
DİYARBAKIR ANNELERİ
Evlatları için mücadele edenlerin çok kıymetli bir iş yaptıklarını söylemek isterim. Gerek insan hakları örgütlerinden gerekse başka yerlerden şu ana kadar destek verilmemiş olması bu çerçevede dikkatle değerlendirilmesi gereken bir husus olarak dikkate alınmalıdır. Buradaki çifte standart herkesin dikkatini çekmektedir.
Diyarbakır Anneleri'nin eylemine destek vermiyorsunuz insan hakları söyleminiz havada kalmaktadır. Buna herkesin destek vermesi gerekiyor.
Geçen ay son derece yoğun geçti. Malazgirt ve 30 Ağustos Zaferlerimizi kutladık. Maalesef böyle Türkiye'yi kimlikçi tartışmaların içinde boğmak isteyen, tarihteki sürekliliğimizi yaralı bilinç haline getirmeye çalışanları gördük.
Geniş bir coğrafyayı istikrarsızlaştırmaya çalışan Netanyahu saldırganlığı söz konusuyken iç içe bir bütün halinde durmalıyız. Aidiyetlerimiz ve isimlerimiz faklı olabilir hepimiz Türkiye Cumhuriyetiyiz.