AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekim-Ocak arasında belde ve ilçe kongrelerinin yapılacağını belirten Çelik, il kongrelerinin Aralık-Mart arasında gerçekleştirileceğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısına yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "2024 yılının en kötü esprisi yarışması olsa bu birinci olurdu. Cumhurbaşkanımızı herhangi bir seçimde yeneceğini düşünmesi siyasi bir değerlendirme olarak ele alınamaz." ifadelerini kullandı.