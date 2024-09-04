Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi konuk edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, bugün Türkiye'ye gelecek. Ziyaret kapsamında, Erdoğan'ın 14 Şubat 2024 tarihinde Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı icra edilecek. Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak. Ziyaret sırasında; maliye, enerji, çevre, şehircilik, sağlık gibi alanlarda işbirliklerinin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmaların imzalanmasının da gündemde olduğu öğrenildi. Daha önce yapılan görüşmelerde iki ülke ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi; siyasi, askeri, ekonomik alanlarda işbirlikleri ile eğitim, kültür ve turizm alanlarında halklar arasındaki etkileşimin artırılmasına yönelik görüşmeler ön plana çıktı. Öte yandan Erdoğan, dün Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu'yu kabul etti.