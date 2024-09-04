Gençlere evlilik kredisi müjdesi

Türkiye'de, her geçen yıl daha da düşen doğum oranları bu yıl nüfusun yenilenme eşiği olan 1.51'e gerileyerek büyük riski gözler önüne sererken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, en düşük doğum oranına sahip 3 ildeki gençlere evlilik desteği vermek harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu" projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta şartları sağlayan çiftlerin fona başvurularını almaya başladıklarını açıkladı. Böylece daha önce deprem bölgesindeki gençlere sağlanan 150 bin liralık evlilik kredisi, artık Karabük, Bartın ve Zonguldak illerindeki gençlere de sağlanacak. Evlilik kredisi için başvurular, "www.aile.gov.tr" üzerinden 1 Eylül itibariyle alınmaya başladı.Projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da başlattıklarını hatırlatan Göktaş, evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin çok büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, "Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 12 bin 132 çift başvurdu, şu ana kadar şartları yerine getiren toplam 3 bin 963 çift, söz konusu krediden yararlandı" dedi. Yeni eklenen illerin yanı sıra söz konusu destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartları da kolaylaştırdıklarını vurgulayan Göktaş, desteğe başvuru şartlarının arasında yer alan çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartında düzenlemeye gidildiğini belirtti. Buna göre toplam gelir kriteri, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde brüt 2.3 asgari ücrete (yaklaşık 46 bin lira) çıkarıldı.Evlilikkredisinden yararlanmak için sağlanması gereken şartlar ise şunlar:Evlilik kredisine başvuracak gençlerin yaşlarının 18-29 olması ve 30 yaşından gün almamış olmasıFondan yararlanmak isteyen gençlerin resmi nikahtan en az 2 ay, en fazla 6 ay önce başvuru yapmalarıAile ve Gençlik Fonundan ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki ve yeni düzenlemeyle Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinde ikamet etmeleriGençlerin toplam gelirinin, ek ödemeleri de kapsayacak şekilde brüt 2,3 asgari ücreti (yaklaşık 46 bin lira) aşmamalarıKrediden faydalanacak gençlerin, Bakanlığın verdiği Evlilik Öncesi Eğitim Programından faydalanmayı kabul etmeleri gerekiyor.Bakanlığın, düşük doğum oranları için geliştirdiği çözüm basamakları ise şöyle:Kadınların çalışma hayatı ve aile hayatı arasında seçim yapmak zorunda kalmaması için politikalar içeren "Aile Eylem Planı" hazırlanacak.Düşük doğum oranlarını artırmaya yönelik dünyada yürütülen çalışmaları inceleyen Bakanlık, bu kapsamda Macaristan ve Kazakistan örneklerini ele alıyor. Macaristan, 3'ten fazla çocuğu olan ailelere çok az gelir vergisi ödeme veya hiç gelir vergisi ödememe kolaylığı sağlıyor.Bakanlık bünyesinde kurulan Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı, nüfus politikaları için özel çalışmalar yürütecek.En yüksek boşanma oranı ve en düşük doğum oranı olan 3'er ilde analiz çalışması başlatılacak. Ekim'de sahaya inmesi planlanan Bakanlık uzmanları, artan boşanma oranları ve düşük evlilik oranlarının sebeplerini araştıracak.Aile Bakanlığı başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık ve Maliye Bakanlıkları yetkilileri ile alışma grubu oluşturulacak.