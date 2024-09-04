Hüseyin Yayman’dan Netflix’teki ’Famagusta’ yapımına tepki: Kara propagandalara müsaade etmeyeceğiz

"Kıbrıs davasını; dünyaya, Avrupa'ya ve Rum tarafına anlatılması için desteğimiz daima sizin yanınızdadır. Netflix'teki bu dizinin yayınlanmasını asla tasvip etmiyoruz, onaylamıyoruz. Netflix, Türkiye'de en çok abonesi olan platformlardan biridir. Dünyada da ilk 10'dadır. Büyük bir pazar olarak görülen platformun, Türkiye'nin hassasiyetlerinin, milletimizin hassasiyetlerinin dikkate alınacağını ve bir çözüm üretileceği konusunda ümitvar tavrımızı devam ettiriyoruz. Meselelerin müzakerelerle ele alınması gerektiği konusunda tavrımız nettir ve bu konuda tekrar şunu ısrarla, altını çizerek belirtmek isterim, Kıbrıs'ta sahada kazandığımızı masada kaybedecek değiliz ve Rum tarafının algı operasyonlarına ve kara propagandalarına da asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Uluslararası platformlar dahil, Türk milletinin hakkını, Kıbrıs Türkü'nün hakkını dün olduğu gibi bugün de savunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.