Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang SABAH’a konuştu: Türkiye’nin stratejisini takdirle karşılıyoruz

Türkiye'nin Ukrayna, Karabağ, Libya ve Mehmetçik'in sınır ötesi operasyonlarındaki performansıyla "dengeleri değiştiren" Bayraktar yapımı TB2 SİHA'lardan satın alan ilk NATO müttefiki ülke Polonya oldu. SABAH'a açıklamalarda bulunan Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang şunları söyledi:Hem Polonya hem de Türkiye, NATO ittifakı içinde üstlendikleri kritik rollerle Avrupa-Atlantik topluluğunun güvenliğine değerli katkılar sunuyor. Türkiye'nin sergilediği stratejik duruşu ve ortak güvenliğimize yönelik tehditlerle mücadelede gösterdiği çabaları takdirle karşılıyoruz.Polonya, İttifak içindeki dayanışmanın hayati önemini göz önünde bulundurarak, NATO'nun Türkiye'ye yönelik Uyarlanmış Güvence Tedbirleri'ne katılma kararı aldı. Bu çerçevede, İncirlik Hava Üssü'nde konuşlanan Polonya Askeri Birliği, Türkiye'nin güvenliği ve istikrarına katkıda bulunuyor, böylece NATO'nun genel güvenliğini de güçlendiriyor. Bu katılımımız, NATO'nun güney kanadının güvenliğinin, Polonya'nın kilit rol oynadığı doğu kanadının güvenliği kadar önemli olduğuna dair anlayışımızın bir ifadesidir.Bayraktar insansız hava araçlarının şu ana kadar gösterdiği performanstan memnuniyet duyuyoruz. Polonya'nın güvenliğini sağlamada çok değerli olabilecek keşif ve saldırı kabiliyetlerimizi geliştirme fırsatı sunuyor.Daha birkaç gün önce Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawe Bejda ve Devlet Varlıkları Bakan Yardımcısı Marcin Kulasek, Polonya'nın önde gelen savunma sanayi şirketlerinden oluşan bir heyetle birlikte Türkiye'yi ziyaret ederek Türk muhataplarıyla uzun vadeli stratejik işbirliği konusunda son derece verimli görüşmelerde bulundu.Geçen yıl 1,6 milyon Polonyalı Türkiye'yi ziyaret etti ve bu yıl bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. 2023'te, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 12 milyar Euro'yu geçti. Bu durum, ekonomik işbirliğimizin benzeri görülmemiş bir ivme kazandığını açıkça ortaya koydu.Türkiye, AB için aday ülke olmanın ötesinde, birçok alanda da kritik bir ortak.Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Avrupa-Atlantik topluluğu ile bağların güçlendirilmesinin önemine büyük bir vurgu yaptı. Euro-Atlantik bağlarının güçlendirilmesinin, doğal olarak, Euro-Atlantik Topluluğu içinde kilit bir rol üstlenen Türkiye ile iş birliğinin artırılmasını da kapsıyor. Resmi öncelikler listesi Polonya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından onaylanacak ve bu yılın ilerleyen döneminde kamuoyuna sunulacak.Stratejik ortaklığımız, ortak değerler ve ortak çıkarlar üzerine inşa edildi. Güvenli ve istikrarlı bir Avrupa sağlamak için birlikte çalışmaya kararlıyız. Bu işbirliği, ikili ilişkilerimizin gücünün ve egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerini korumaya olan bağlılığımızın bir kanıtıdır.RUSYA'NIN Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırıları karşısında Polonya ve Türkiye, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyen ortak bir duruş sergiledi. Polonya, Ukrayna'ya önemli ölçüde askeri, insani ve diplomatik yardımda bulundu. Türkiye ise Karadeniz tahıl koridorunun açılması, esir değişimlerinde oynadığı rol ve barış görüşmelerini kolaylaştırma çabalarıyla kritik bir rol oynadı, bu çabaları büyük bir takdirle karşılıyoruz.