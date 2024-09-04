Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kimse yargıya parmak sallayamaz
Giriş Tarihi: 4.9.2024 17:53 Son Güncelleme: 4.9.2024 18:22

Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kimse yargıya parmak sallayamaz

Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: (İmamoğlu'nun açıklamaları) Yargımız başta Anayasa ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde karar verir. Kime yargıya parmak sallayamaz. Hukuk sistemimiz açısından doğru olmadığını ifade etmek istiyoruz.

Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kimse yargıya parmak sallayamaz

Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: (İmamoğlu'nun açıklamaları) Yargımız başta Anayasa ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde karar verir. Kime yargıya parmak sallayamaz. Hukuk sistemimiz açısından doğru olmadığını ifade etmek istiyoruz.

Millet bu tavırlar içerisine girenlere gerektiğinde cevabını verir. Yargı kararları eleştirilemez değil. İtiraz ve temyiz mercileri bellidir. Çıkıp TV programları ve ya sosyal medyadan parmak sallayarak Yargı mensuplarını etkileyemezsiniz. Yargı mensuplarımız bağımsızlık içinde karar verirler.

Adalet Bakanı Tunç "Kimse yargıya parmak sallayamaz tehdit edemez"

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Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kimse yargıya parmak sallayamaz
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