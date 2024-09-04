Adalet Bakanı Tunç "Kimse yargıya parmak sallayamaz tehdit edemez"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: (Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları) Yargımız başta Anayasa ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde karar verir. Kime yargıya parmak sallayamaz. Hukuk sistemimiz açısından doğru olmadığını ifade etmek istiyoruz.