Üsküplü amcadan Başkan Erdoğan'a selam! 'Tayyip ağabey nasıl?"





BAKAN FİDAN, KUZEY MAKEDONYA'NIN EN BÜYÜK CAMİSİNİN İNŞAATINI ZİYARET ETTİ

Bakan Fidan daha sonra inşaatı sona erdiğinde Kuzey Makedonya'nın en büyük camisi olacak, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Osmanlı mimarisiyle inşa edilen Tophane Camisi'nde incelemelerde bulundu.