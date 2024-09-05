Üsküplü amcadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam "Tayyip abi nasıl?"
Üsküplü amca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la sohbetinde Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam söyledi.
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