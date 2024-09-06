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Giriş Tarihi: 6.9.2024 19:07 Son Güncelleme: 6.9.2024 19:12

Başkan Erdoğan'dan İsrail saldırısında hayatını kaybeden Türk aktivist için taziye

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz.

Başkan Erdoğan’dan İsrail saldırısında hayatını kaybeden Türk aktivist için taziye
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye olarak, İsrail'in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz.
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Başkan Erdoğan'dan İsrail saldırısında hayatını kaybeden Türk aktivist için taziye
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