Başkan Erdoğan: Oyun platformları evlatlarımızı zehirliyor

Okullarımıza yüksek hızlı internet sağlayacağız. 16 bin okulumuzu fiber internete kavuşturduk. 28 bin okulumuza kablolu internet sağladık. 626 bin 500 dersliğimize etkileşimli tahta kurduk. Dünyada tüm dersliğinde etkileşimli tahta olan tek ülke Türkiye'dir.

500 yenilikçi sınıfı daha okullarımıza kazandırdık. Bu sayıyı 5500'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu alandaki adımlar uluslararası alanda da karşılılığını buluyor. Dijital öğrenmede yüzde 91 gibi oranla OECD ülkelerini geride bıraktık. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz.

Mesleki ve teknik eğitimde yeni bir açılımı devreye alıyoruz. Deprem bölgesinde öğretmenlerimizin konaklamasından öğrencilerin telafi derslerine kadar her alanda yaraları sarıyoruz.

OYUN PLATFORMLARI EVLATLARIMIZI ZEHİRLİYOR

Teknoloji ile bağımlılık başta olmak üzere evlatlarımızın karşılaştığı riskler da artıyor. Oyun platformlarının evlatlarımızı nasıl zehirlediğine şahit oluyoruz. Bu oyunlarla sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyorlar. Sadece sapkın akımlar değil ırkçılık da körükleniyor. Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir. Dijital dünyanın kaotik yapısı pek çok tehdidi beraberinde getiriyor. Diğer ülkelerin aldığı sıkı önlemlerde kimse özgürlüklerden piyasa ekonomisinden bahsetmiyor ama bizler önlemler alınca eleştiri oklarının hedefi oluyoruz. Geçen ay bir platforma karşı aldığımız tedbirle yasakçı olmakla suçlandık. Nefret suçlarının hatta istismarın meşrulaştırılması kabul edilemez. Çocuklarımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Çocuklarımız için tek yürek tek bilek olmalıyız. Değişimi yönetmek, yönlendirmek bizim elimizdedir.

Çocuklarımızın kendilerine, ailelerine, çevresine yabancılaşmalarına fırsat vermeyeceğiz. Teknolojinin çocuklarımızı esir almasına izin verirsek ne kendimize ke çocuklarımıza iyilik yapmış oluruz. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırdığı ölçüde faydalıdır. İnsana hükmetmeye başladığında işler çığrından çıkar. Bilgisayar oyunları yüzünden mutsuz olan, öfke nöbetleri geçiren çocuklarımız var. Ebeveyni ile kardeşleri ile iletişim kurmakta zorlanan evlatlarımız var. Gününü ekran başında geçirdiği için eğitimi aksayan gençlerimiz var. Sanal alem ile gerçeği ayıramayan çocuklarımız var. Ruhsal sıkıntılar yaşayan insanlarımız var. Her yaş grubundan vatandaşımız teknolojinin getirdiği sorunlarla mücadele ediyor. Olumlu yanları ile menfi yanları da olan gerçeklik ile karşı karşıyayız. Anne baba ve çocukları bilinçlendirmek zorundayız. Teknolojinin esiri olmayan nesle biz teknofest kuşağı diyoruz. Çocuklarımızın kişisel verilerinin kötüye kullanılmasını, zorbalık istismar gibi durumlara karşılaşmaması için gereken tüm yasal düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.

Maarif modeli ile çocuklarımızı zihni açık ufku geniş kişiler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Modelimizin hayırlı olmasını diliyorum. Zirveye katkı sunan tüm uzmanlarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğretmen ve öğrencilerimize, anne babalara, milletimize hayırlı olmasını diliyorum