Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor

07.09.2024 | 08:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, Sosyal medyanın bir takım oyun platformlarının gençlerimizi nasıl zehirlediğine maalesef sık sık şahit oluyoruz. Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor. Henüz 4-5 yaşındaki tertemiz dimağlar, oyunlar için sinsice yerleştirilmiş LGBT propagandasına maruz kalıyor. Bu mecralar vasıtasıyla sadece şiddet, sadece sapkın akımlar değil, aynı zamanda ırkçılık da körükleniyor. Başta gençlerimiz olmak üzere insanlarımızı birlikte yaşadığı diğer fertlere karşı düşmanlaştıran ırkçı faşizm buralardan besleniyor." ifadelerini kullandı.

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