Ben yaptım oldu kurultayı

Birçok başlıkta genel merkeze ve genel başkana geniş yetkiler veren tartışmalı tüzük kurultayı, ilk dakikadan itibaren dikkat çekici detaylarıyla gündem oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmama kararına rağmen protokoldeki bir koltuk kendisi için ayrıldı, üstüne de ismi yazıldı. Kılıçdaroğlu için ayrılan koltuğa oturan isim ise CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke oldu.Açılış konuşmasında 2 saate yakın bir süre delegelere hitap eden Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun da söz konusu taslak metinden bilgisi olduğunu ve onayına sunulduğunu dile getirerek parti içi muhalefetten örtülü şekilde destek talep etti. Özel'in bu çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu'nun jet hızında yakın çevresine mesaj göndererek, "Kimseye 'uygundur' demedim" yanıtını verdiği bildirildi.Açılış konuşması sonrası basın mensupları dışarıya çıkarılırken, salona yakın bir noktada durmalarına bile izin verilmedi. Parti içi tartışmaların basına yansımaması amacıyla alınan bu karar, tepkilere yol açtı.Taslak metinde genel merkezin, kendi belirlediği 90 ismi istediği yerden milletvekili adayı göstermesi talep edildi. Diğer adayların ise hakimler yerine 'örgüt denetiminde ön seçimle' belirlenmesi istendi. Muhalif kanadın "Özel'in daha fazla otorite kuracağı" kaygısıyla en çok bu maddeye tepki gösterdiği bildirildi. Bunun yanı sıra üyelerin görevlerini ve haklarını kapsayan 5. madde üzerine de tartışmaların 1.5 saatten fazla sürdüğü, oylamanın peş peşe tekrarlanmak zorunda kaldığı aktarıldı. Milletvekilleri ve belediye başkanları için talep edilen '3 dönem sınırının' detayları da eleştirilen bir diğer başlık oldu. Tüzük taslağı için 100'den fazla partilinin konuşma yapmak istemesi, kurultayın gece boyu sürmesine yol açtı.Öte yandan Özgür Özel'in açılış konuşmasında 'normalleşme' sürecine yönelik açıklamaları da dikkat çekti. Parti içinden bu sürece yönelik eleştirilere cevap veren Özel, "Halkın bu sürece olan teveccühü tüm araştırmalarda ortaya çıktı. Çünkü normali budur. Bizi o masalarda oturtan milletin ta kendisidir. Millet, ben Türkiye'de bir denge kurdum, siz de o dengeyi kurun demiştir" ifadelerini kullandı.