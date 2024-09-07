Metrobüs kabusu devam ediyor

İstanbul'un toplu ulaşımında olaysız gün yok. Geçtiğimiz günlerde kafa kafaya çarpışan metrobüslerde 1 kişi ölmüş, 53 kişi de yaralanmıştı. Dün sabah da içinde onlarca yolcl bulunan bir metrobüs cayır cayır yandı.Beyoğlu Halıcıoğlu'nda, Mecidiyeköy istikametine giden bir metrobüsün motor kısmında dün saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Şoför, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederken, yangın bir anda büyüyerek metrobüsün arka bölümünü sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yanan metrobüse su ve köpük sıkarak yangına müdahale etti. Metrobüsün motor kısmında çıkan yangına müdahale anı cep telefonuyla görüntülendi. Bir kişinin metrobüsün üzerine çıkarak alevlere müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yolcular korku ve panik yaşarken seferlerde aksamalar yaşandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İBB yönetimini uyarıyoruz. Bakımsızlık, koordinasyonsuzluk ve ihmaller, İstanbul'un ulaşımını çileden çıkarıp, Allah korusun, 'ölümcül bir tehdide' dönüştürdü. Bozulan otobüsler, yanan metrobüsler ve duraklarda çileyle bekleyen on binlerce İstanbullu. Ulaşımda kaza veya arıza olması elbette mümkündür. Ancak, kazaların ve yangınların rutinleşip normalleşmesi büyük bir tehdit oluşturuyor. İstanbullular, İETT'de can vermek istemiyor" paylaşımıyla İBB'ye tepki gösterdi.