Hüseyin Yayman, Narin Güran cinayeti sonrası canlı yayında isyan etti: Ben idamı savunuyorum

Türkiye, Narin Güran cinayetini konuşuyor. 8 yaşındaki Narin bugün toprağa verilirken, 'Katil kim?' sorusuna yanıt aranıyor. 85 milyonda büyük öfke oluşurken, idam uygulaması da yeniden tartışılmaya başlandı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, pedofili, çocuk istismarı, çocuk katliamı gibi aşağılık suçlarda idamı desteklediğini söyledi.

Hüseyin Yayman, Narin Güran cinayeti sonrası canlı yayında isyan etti

YAYMAN: ARTIK SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınında Narin Güran cinayeti ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yayman, "İnanılmaz bir olay. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Narin'in cesedi ile birlikte artık bunu konuşmalıyız. Türkiye'de merhamet, vicdan, insanlık ve şefkat toprağa gömülmüştür. Burada çok profesyonel bir katil var. Herkesin bildiği bir sır var. Vicdanlar sınıfta kaldı."dedi.