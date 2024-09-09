Hüseyin Yayman, Narin Güran cinayeti sonrası canlı yayında isyan etti: Ben idamı savunuyorum

Türkiye, Narin Güran cinayetini konuşuyor. 8 yaşındaki Narin bugün toprağa verilirken, 'Katil kim?' sorusuna yanıt aranıyor. 85 milyonda büyük öfke oluşurken, idam uygulaması da yeniden tartışılmaya başlandı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, pedofili, çocuk istismarı, çocuk katliamı gibi aşağılık suçlarda idamı desteklediğini söyledi.
Hüseyin Yayman, Narin Güran cinayeti sonrası canlı yayında isyan etti
YAYMAN: ARTIK SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınında Narin Güran cinayeti ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Yayman, "İnanılmaz bir olay. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Narin'in cesedi ile birlikte artık bunu konuşmalıyız. Türkiye'de merhamet, vicdan, insanlık ve şefkat toprağa gömülmüştür. Burada çok profesyonel bir katil var. Herkesin bildiği bir sır var. Vicdanlar sınıfta kaldı."dedi.
"İDAMI BİR İNSAN OLARAK DESTEKLİYORUM"
Yayman, köylülerin olayı bilip susmasına da tepki gösterdi, "Orada küçük bir getto var. Bilip susuyorlar. Biri mutlaka konuşacaktı ve konuştu. İpin ucundan tutuldu. Gerisi gelecektir." ifadelerini kullandı.
Toplum vicdanındaki öfkeye değinen Yayman, idam konusunda çarpıcı ifadeler kullandı. Yayman, "Bir milletvekili sıfatı ile değil bir insan olarak söylüyorum. Pedofili, çocuk katliamı, çocuk istismarı ve büyük suçlarda idamı savunuyorum. Toplum vicdanının rahatlaması gerekiyor."dedi.