Hüseyin Yayman, Narin Güran cinayeti sonrası canlı yayında isyan etti

Narin Güran cinayetinin ardından A Haber canlı yayınında konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, idam uygulamasının tartışılması gerektiğini belirtti. Yayman, "Bir insan olarak idam uygulamasını pedofili, istismar, çocuk katliamı gibi durumlarında destekliyorum" dedi.