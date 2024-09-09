Hüseyin Yayman, Narin Güran cinayeti sonrası canlı yayında isyan etti
Narin Güran cinayetinin ardından A Haber canlı yayınında konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, idam uygulamasının tartışılması gerektiğini belirtti. Yayman, "Bir insan olarak idam uygulamasını pedofili, istismar, çocuk katliamı gibi durumlarında destekliyorum" dedi.
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