Bakan Fidan: Netanyahu’ya destek verenler de hesap verecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Arap Ligi (AL) 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.



Bakan Fidan konuşmasında, "Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler, devam eden soykırımın da suç ortakları oluyor. Onlar da hesap verecek." ifadelerini kullandı.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler, devam eden soykırımın da suç ortakları oluyor. Onlar da hesap verecek. Gazze'ye engelsiz erişim sağlayana kadar İsrail'le ticareti başlatmayacağızİslam dünyası, Harem-i Şerif'in İslami kimliğini korumak için ne gerekiyorsa yapacaktır.

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