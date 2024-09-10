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Haberler Galeri SON DAKİKA: İsrail basını yazdı! Tel Aviv yönetiminin Gazze planı ortaya çıktı: İkinci aşamaya girildi
Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 09:40

SON DAKİKA: İsrail basını yazdı! Tel Aviv yönetiminin Gazze planı ortaya çıktı: İkinci aşamaya girildi

Son dakika haberleri: 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden İsrail ordusu, Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, 60'ının da yaralandığı belirtildi. İsrail ordusu saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada Mevasi bölgesinde Hamas komuta merkezinin hedef alındığını öne sürerken, Hamas söz konusu iddiaları yalanladı. Öte yandan İsrail gazetesi Haaretz ise Tel Aviv yönetiminin Gazze planını ifşa etti. Gazetede yer alan makalede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ikinci aşamaya geçtiği belirtildi. İşte detaylar…

SON DAKİKA: İsrail basını yazdı! Tel Aviv yönetiminin Gazze planı ortaya çıktı: İkinci aşamaya girildi

Son dakika haberleri: 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde insanlık suçu işleyen İsrail ordusunun "soykırım" derecesine varan saldırılarında, 40 binin üzerinde insan hayatını kaybetti, 90 binden fazla kişi yaralandı.

SON DAKİKA: İsrail basını yazdı! Tel Aviv yönetiminin Gazze planı ortaya çıktı: İkinci aşamaya girildi

Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bu kez Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına 3 füze saldırısı düzenledi.

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SON DAKİKA: İsrail basını yazdı! Tel Aviv yönetiminin Gazze planı ortaya çıktı: İkinci aşamaya girildi

EN AZ 20 İLA 40 ÇADIR YANDI

Saldırının şiddetiyle bölgede metrelerce derinlikte 3 çukur oluştuğu ve en az 20 ila 40 çadırın yandığı ve yok olduğu, çok sayıda kişinin kumların altına gömüldüğü kaydedildi.

SON DAKİKA: İsrail basını yazdı! Tel Aviv yönetiminin Gazze planı ortaya çıktı: İkinci aşamaya girildi

Sivil savunma ekiplerinin, bölgede elektrik olmaması, cesetlerin oluşan çukura gömülmesi ve etrafa saçılması nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği aktarıldı. Bu nedenle sayının artabileceği belirtildi.

SON DAKİKA: İsrail basını yazdı! Tel Aviv yönetiminin Gazze planı ortaya çıktı: İkinci aşamaya girildi

40 ÖLÜ, 60 YARALI

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en çirkin katliamlardan biriyle karşı karşıya olduklarını belirten Sivil Savunma Müdürlüğü saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, 60'ının yaralandığını, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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