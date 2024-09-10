Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
09:40
SON DAKİKA: İsrail basını yazdı! Tel Aviv yönetiminin Gazze planı ortaya çıktı: İkinci aşamaya girildi
Son dakika haberleri: 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden İsrail ordusu, Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, 60'ının da yaralandığı belirtildi. İsrail ordusu saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada Mevasi bölgesinde Hamas komuta merkezinin hedef alındığını öne sürerken, Hamas söz konusu iddiaları yalanladı. Öte yandan İsrail gazetesi Haaretz ise Tel Aviv yönetiminin Gazze planını ifşa etti. Gazetede yer alan makalede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ikinci aşamaya geçtiği belirtildi. İşte detaylar…