Narin cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi A Haber’e konuştu

Türkiye, Narin cinayetiyle ilgili soruşturmayı takip ediyor. Cinayete ilişkin çarpıcı itiraflarda bulunan Nevzat Bahtiyar, çıkarılığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bahtiyar'ın kardeşi ise A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, itirafçının kardeşi ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Tehdit edildiklerini dile getiren Bahtiyar'ın kardeşi, "Ağabeyim cenazeyi dereye götürdüğü için suçludur." dedi.

İtirafçının kardeşi A Haber muhabirine şunları söyledi:

"Ben ağabeyime gerçek neyse söyle dedim. Ağabeyim ise bana, 'Ben yukarında geliyordum, muhtar bana selektör yaptı. Ben durdum. Muhtar bana arabanda çuval var mı? diye sordu. Ben de tarım işi için çuval ihtiyacı olduğunu düşündüm. Sonra cesedi görünce korktum, geri çektim kendimi. Muhtar sana 200 bin lira veriyorum dedi. Ben kabul etmedim. Aileni düşün bu cenazeyi buradan götür dedi. Bu cenazeyi götürmesem bu adam ailemi yok eder.' dedi.

Ağabeyim cenazeyi dereye götürdüğü için suçludur."