Narin cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi A Haber'e konuştu

Türkiye, Narin cinayetiyle ilgili soruşturmayı takip ediyor. Cinayete ilişkin çarpıcı itiraflarda bulunan Nevzat Bahtiyar, çıkarılığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bahtiyar'ın kardeşi ise A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.