Narin cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi A Haber'e konuştu
Türkiye, Narin cinayetiyle ilgili soruşturmayı takip ediyor. Cinayete ilişkin çarpıcı itiraflarda bulunan Nevzat Bahtiyar, çıkarılığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bahtiyar'ın kardeşi ise A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:29
Narin cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi A Haber'e konuştu 10.09.2024 | 22:44
01:42
00:15
11:02
26:27
Başkan Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu | Video 10.09.2024 | 14:49
00:25
MSB açıkladı! 13 terörist etkisiz | Video 10.09.2024 | 12:18
00:42
"Çember-22" operasyonlarında aranan 3 bin 126 kişi yakalandı | Video 10.09.2024 | 08:39
08:05
Hüseyin Yayman, Narin Güran cinayeti sonrası canlı yayında isyan etti 09.09.2024 | 23:44
02:35
Amca Salim Güran, "Narin’in babası mısın?" sorusuna yanıt verdi! 09.09.2024 | 23:24
03:34
Kulüp sorumlusundan skandal hareket: Çocuklarının yanında darp etti 09.09.2024 | 23:22
32:05
12:15
05:45
09:46
00:30
00:30
07:51
17:29
02:44