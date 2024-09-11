Başkan Erdoğan’dan barış mesajı: Kırım’ın ilhakı yaşanan acıları daha da derinleştirdi

Başkan Erdoğan, Kırım Platformu'nun 4'ncü Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:



YAŞANAN ACILARI DAHA DA DERİNLEŞTİRDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, değerli Kırım Tatar Türkü soydaşlarımız. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Kırım Platformu'nun 4'üncü Liderler Zirvesi'nde sizlere video mesaj yolu ulaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Başta Sayın Zelenski ve Kırım Tatarları'nın milli lideri Mustafa Kırımoğlu olmak üzere bu müstesna zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.