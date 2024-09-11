Başkan Erdoğan’dan barış mesajı: "Kırım'ın ilhakı yaşanan acıları daha da derinleştirdi" | Video
Başkan Erdoğan, Kırım Platformu'nun 4’ncü Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında "Ana vatanlarından zorla çıkarılan Kırım Tatar Türk’ü soydaşlarımızın maruz kaldıkları trajedinin acısı 80 yıldır dinmemiş, yaraları kapanmamıştır” ifadelerini kullandı.
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