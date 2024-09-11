SON DAKİKA... İçişleri, Adalet ve Aile Bakanı Narin Güran’ın kabrini ziyaret etti

Son dakika... Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında cinayete kurban giden Narin'in amcası Salim Güran tutuklandı. Annesi, babası, ağabeyinin de aralarında olduğu 22 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü açıklandı.

Narin'in cansız bedenini amcası Salim Güran'dan aldığını ve cesedin bulunduğu dere kenarına bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise tutuklandı. Türkiye'nin yüreğini yakan olayda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sürecin yakından takipçisi olacaklarını açıkladı.

ÜÇ BAKANDAN NARİN'İN KABRİNE ZİYARET

Bugün ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'yi ağlatan Narin'in kabrini ziyaret etti. Türkiye'yi ağlatan Narin'in kabri başında dualar edildi ve Kuran-ı Kerim okundu. Bakanlara AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz ve Mehmet Galip Ensarioğlu ile Vali Murat Zorluoğlu'da eşlik etti. Bakanlar gelişi nedeniyle jandarma mezarlık çevresi ile köyde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bakanlar, Narin'in ailesinden, akrabalarından ve köylülerden hiç kimseyle görüşmeden mezarlıktan ayrıldı.

"O GÜLÜŞÜYLE NEŞESİYLE BU DÜNYAYI GÜZELLEŞTİREN BİR YAVRUMUZDU..."

Narin Güran'ın kabirini ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ve heyetimizle birlikte Narin kızımızın kabri başında dua ettik. Yaşadığımız bu menfur olay Milletimizin yüreğini yaktı. O, gülüşüyle, neşesiyle bu dünyayı güzelleştiren bir yavrumuzdu. Narin kızımıza Allah'ta rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.