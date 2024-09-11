Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı... 22 şüpheli yarın adliyeye sevk edilecek

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cinayete kurban gittiği belirlenen küçük kız, geçtiğimiz günlerde Tavşantepe Köyü'nde sonsuzluğa uğurlandı. Süreci en başından beri yakından takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'yi ağlatan Narin'in kabrine ziyaret gerçekleştirdi ve minik yavrunun mezarına çiçek bıraktı. Narin'in kabrini ziyaret sonrası Bakanlar Diyarbakır Valiliği'ne geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç burada yaptığı açıklamada "Narin'in ölümüyle ilgili 267 kişinin ifadesi alındı. Caniler, hesap verecek... 22 şüpheli yarın savcılıkta olacak" ifadelerini kullandı.