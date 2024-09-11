Trabzon şehidini uğurladı

Kuzey Irak'ta önceki gün sabah saatlerinde Aşin köyü kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar memleketi Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. 10 gün önce Teğmen iken terfi alarak Üsteğmen olan şehit Ayar'ın son yolculuğunda fotoğrafını kardeşi Ahmet Ayar taşıdı. Diğer taraftan İzmir'in Menemen ilçesindeki 57'nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün, geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olduğunu bildirdi.