Prof. Dr. Ekrem Demirli, katıldığı VAV TV canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Demirli, sosyal medyada da büyük yankı uyandıran konuşmasında laiklik ve din hakkında çarpıcı mesajlar verdi.

Demirli, laik eğitimden geçen insanların ortaya çıkan sorunları din ile çözmeye çalıştığını ancak bunun haksızlık olduğuna dikkat çekti. Demirli, doğru bir şey yapıldığında laik eğitimden, yanlış bir şey yapıldığında dinden kaynaklandığı algısını eleştirdi.

"OLUMSUZ BİR ŞEYDE 'BİR DİNDAR BUNU NASIL YAPAR' DİYE SORUYORLAR"

Prof. Dr. Ekrem Demirli şunları söyledi: 100 senedir laiklik iddiası olan, sekülerleşen bir toplumda yaşıyoruz. Seküler kültürü ve laikliği eleştiremiyoruz fakat olumsuz bir şeyde "Bir dindar, hacı-hoca bunu nasıl yapar?" diye soruyoruz.

VAV TV'de konuşan Prof Dr. Demirli: Laik eğitimin çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar

Benden bunu kabul etmem gerekiyor. Bunu kabul edilebilir miyim? Yapılamayan herhangi bir şey varsa bu dindendir. Yapılan her şey şu eğitimdendir.

"LAİK EĞİTİMİN SORUNLARINI DİNE ÇÖZDÜRMEK İSTİYORLAR"

İslam toplumlarında din başat bir rol oynamıyor ki sorunların sebebi olsun. Laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine çözdürmek istiyorlar.

Bunlar modern eğitimin, hukukun, siyasetin başarısızlıklarıdır. Bunları eleştirmemiz gerekirken diyoruz ki din ahlak haline gelsin. Hukukla tedbiri alınmalı. Riske bırakmak yerine tedbiri alınmalı.

Aydın dediğin yaşadığı çağı eleştiren insandır. Aydın bir başka çağı eleştirir mi? Modern dünya ve kurumlarını vaat ettiklerini, hukuk, eğitim sistemini eleştireceksin. Bunu yapamıyorsun sonra "Bunlar nasıl müslüman?" diyorsun. Böyle absürd bir şey olabilir mi?