VAV TV'de konuşan Prof Dr. Demirli: Laik eğitimin çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar
VAV TV'de konuşan Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. "100 yıllık laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine çözdürmek istiyorlar" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Demirli, "Seküler kültürü ve laikliği eleştiremiyoruz fakat olumsuz bir şeyde 'bir dindar, hacı-hoca bunu nasıl yapar?' diye soruyoruz." diye ekledi.
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